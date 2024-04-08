بعد تصدرها تريند «جوجل».. 7 معلومات عن الخنافس المزعجة في أشهر الربيع والصيف

مع اقتراب دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة تبدأ العديد من الحشرات الزاحفة والطائرة في الظهور، وهو ما قد يسبب شعورًا بالذعر والاشمئزاز خاصة لربات البيوت، ومن أبرز تلك الحشرات الخنافس التي تصدرت محرك البحث جوجل مؤخرًا.

ووفق ما ذكرت موسوعة المعرفة البريطانية «britannica» تظهر الخنافس بأنواعها في أشهر الربيع والصيف معًا، خاصة مع البدء في ارتفاع درجات الحرارة، حيث تظهر الخنافس ذات اللون البني الأحمر عادة في نصف الكرة الشمالي خلال أشهر الربيع الدافئة.

ويتراوح حجم تلك الخنافس من 12 إلى 25 مللم، ولها أغطية أجنحة لامعة، كما أنها تتغذى على أوراق الشجر والزهور في الليل، مما يسبب في بعض الأحيان أضرارًا كبيرة.

أبرز المعلومات عن الخنافس

وخلال التقرير الآتي، نستعرض أبرز المعلومات عن الخنافس، حسب ما ذكر موقع «pest world for kids» العالمي.

- تمتلك الخنافس البالغة مجموعتين من الأجنحة.

- عادة ما تضع إناث الخنافس عشرات أو مئات الأعداد من البيض.

- تعيش معظم الخنافس لمدة عام واحد فقط.

- لا تستطيع الخنافس الرؤية جيدًا، لذا يتم التواصل بينها باستخدام الفيرومونات أو الأصوات أو الاهتزازات.

- بعض أنواع الخنافس لا تعتبر آفات.

- على الرغم من شكلها المثير للاشمئزاز لدى الكثيرين، إلا أن الخنافس تعتبر مصدرًا للحظ السعيد في العديد من الثقافات.

- تعيش عادة الخنافس في المكان الذي تأكل فيه.

- تقوم بعض أنواع الخنافس بتدمير المحاصيل أو الممتلكات، بينما تساعد أنواع أخرى منها في التخلص من القمامة أو أكل الأشجار الميتة من خلال التغذي عليها.

معلومات عن خنافس السجاد

- تعرف خنفساء السجاد بالملونة بسبب قوس قزح الملون الموجود على ظهرها.

- قد تستغرق خنافس السجاد 3 سنوات حتى تصل لمرحلة البلوغ.

- تعيش الخنافس البالغة ما بين 13 إلى 44 يومًا فقط.

- عادة ما تتغذى تلك الخنافس على كل من، السجاد، والحشرات الميتة، والصوف، والفراء، والعظام.