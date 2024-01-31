قوس قزح يزين سماء القليوبية.. وسقوط أمطار على القاهرة والجيزة

تشهد مناطق متفرقة من الجيزة سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة، ويصاحبها تساقط حبات البرد، وأجواء شتوية بامتياز، وشهدت أماكن متفرقة ظهور قوس قزح خلال فترات النهار.

ظاهرة قوس قزح

وفي وقت سابق أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن قوس قزح ينتج عن انكسار وانعكاس وبحد أقل عن انحراف ضوء الشمس أو القمر على قطرات ماء صغيرة جداً، ويظهر على شاشة من الضباب أو الشبورة.

ويشتهر قوس قزح بألوانه السبعة الجميلة التي تظهر في السماء بعد المطر والشمس مشرقة، وويثير قوس قزح الدهشة وتتردد حوله الأساطير مثل الأسطورة التي تقول بأن «وعاءًا من الذهب يقع في نهاية كل قوس قزح»، ورغم عدم صحتها إلا أنها مستمرا على مر العصور.

وقوس قزح ظاهرة طبيعية فيزيائية ناتجة عن انكسار وتحلل ضوء الشمس خلال قطرة ماء المطر، أو خلال سقوط المطر والشمس مشرقة ونتيجة تحلل الضوء تظهر ألوان قوس قزح السبعة.

استمرار تكاثر السحب الممطرة

وكشفت آخر صور للأقمار الصناعية استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشرق البلاد وخاصة محافظة الشرقية ومدن القناة.

وتشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية وعدم استقرار الطقس، نتيجة منخفض جوي يضرب البلاد، متسببا في انخفاض شديد في درجات الحرارة على كل الأنحاء ونشاط للرياح وتساقط أمطار غزيرة على عدة مناطق متفرقة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم، كما يلي:

القاهرة 16 10

6 أكتوبر 15 9

بنهــــا 16 10

دمنهور 15 10

وادي النطرون 16 9

كفر الشيخ 15 10

المنصورة 15 10

الزقازيق 16 9

شبين الكوم 15 9

طنطا 15 10

دمياط 15 10

بورسعيد 16 9

الإسماعيلية 16 10

السويس 16 9

العريش 17 8

رفح 16 9

رأس سدر 18 9

نخل 15 1

كاترين 10 0

الطور 19 8

طابا 16 8

شرم الشيخ 20 12

الإسكندرية 15 11

العلمين الجديدة 14 10

مطروح 14 11

السلوم 15 11

سيوة 16 9

رأس غارب 19 11

الغردقة 20 12

سفاجا 20 12

مرسى علم 21 11

شلاتين 23 15

حلايب 21 16

أبو رماد 23 15

رأس حدربة 22 16

الفيوم 16 8