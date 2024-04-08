صحيفة عبرية تكشف السبب الحقيقي لسحب الاحتلال الإسرائيلي قواته من جنوب غزة

كشفت صحيفة هآرتس العبرية عن السبب الحقيقي لإعلان الجيش الإسرائيلي الانسحاب من مدينة غزة وخان يونس أمس، وذلك نقلا عن مسئولين كبار بالجيش الإسرائيلي، بأنه ليس انسحاب تكتيكي كما يروج البعض، من أجل خروج المسلحين وكبار قيادات الفصائل الفلسطينية من مخابئهم في القطاع.

السبب الحقيقي لانسحاب قوات الاحتلال

وبحسب ضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، فأن الانسحاب من قطاع غزة، جاء بسبب حالة الإرهاق القتالي بعد 6 أشهر تقريبًا من الخسائر داخل مناطق القطاع، مؤكدين أن هذا الانسحاب ليس بوادر حسن نية لإتمام مفاوضات تبادل المحتجزين، وفق صحيفة هآرتس العبرية.

وأكدوا أن القيادات في جيش الاحتلال تدرك جيدًا أنه لا جدوى من بقاء أعداد كبير من ألوية الجيش داخل قطاع غزة، موضحين أنه حتى الآن لم يتم تحقيق أي تقدم في القتال، والاستمرار لفترة أطول لا يؤدى إلا لتعريض حياة المزيد من الجنود للخطر.

العدوان مستمر على قطاع غزة

يأتي هذا في الوقت الذي صرح فيه رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إن الحرب في قطاع غزة مستمرة، طالما لم يصل الجيش إلى المسئولين عن الفصائل الفلسطينية، مؤكدًا عن أنهم سيصلون إليهم آجلا أو عاجلا.

وأضاف أن جيش الاحتلال سيمضي قدمًا، وسيستمر في القتال وتدمير البنية التحتية للقطاع.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن انسحابه بشكل كامل لقواته البرية من جنوب قطاع غزة يوم الأحد، تاركا قوة أصغر لمواصلة العمليات في القطاع بأكمله.