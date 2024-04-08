وسائل إعلام: قصف إسرائيلي يستهدف منزلا بجنوب لبنان

استهدفت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، بصاروخين منزلا في بلدة كفركلا دون وقوع إصابات، وفق لما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، صباح اليوم.

وفي وقت سابق، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد وحتى صباح اليوم من اعتداءاته، وأغارت الطائرات الحربية، على منزل مأهول في بلدة السلطانية بمحافظة النبطية جنوب لبنان ما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص وعدد من المصابين.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية، إن الضحايا عناصر من «حزب الله».

إلحاق أضرار جسيمة بمنازل اللبنانيين

وأسفرت الغارة الإسرائيلية، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية إلى إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات والمنازل المجاورة للمنزل المستهدف، فيما قال موقع «النهار» اللبناني، إن المنزل مكون من طبقتين.

ووفق الوكالة اللبنانية، فإن أكثر من 10 عائلات فقدت مسكنها بسبب تضرر منازلها، بالإضافة إلى البنى التحتية في مكان الغارة الإسرائيلية.