رئيس الوزراء يستقبل نظيره الفلسطيني بالمطار كتب: أحمد أبوضيف 04:21 م | الإثنين 08 أبريل 2024 رئيس الوزراء يستقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رئيس الوزراء الفلسطيني بالمطار. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بحلول عيد الفطر المبارك رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لدعم حوكمة الخدمات الصحية رئيس الوزراء الأسترالي: تفسير إسرائيل لمقتل موظفي المطبخ المركزي «غير مرض» «المتحدة» تستعرض البرنامج المقترح لافتتاح المتحف المصري الكبير أمام رئيس الوزراء رئيس الوزراء الفلسطيني مصر رئيس الوزراء المصري بقلم أحمد أبوضيف محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.