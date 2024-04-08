رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

رئيس الوزراء يستقبل نظيره الفلسطيني بالمطار

كتب:

أحمد أبوضيف
04:21 م | الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس الوزراء

رئيس الوزراء

يستقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رئيس الوزراء الفلسطيني بالمطار.

اقرأ المزيد:

رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بحلول عيد الفطر المبارك

رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لدعم حوكمة الخدمات الصحية

رئيس الوزراء الأسترالي: تفسير إسرائيل لمقتل موظفي المطبخ المركزي «غير مرض»

«المتحدة» تستعرض البرنامج المقترح لافتتاح المتحف المصري الكبير أمام رئيس الوزراء
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.