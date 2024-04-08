خطبة عيد الفطر المبارك 1445هـ.. وزارة الأوقاف تحددها

خطبة عيد الفطر 2024، أعلنتها دار الإفتاء المصرية منذ أيام، ومن المقرر أنّ تحسم الدار اليوم موعد عيد الفطر في مصر، وفقًا لما يتحقق لديها من ثبوت رؤية هلال شهر شوال من عدمه، فإذا تحقق لديها رؤية الهلال يكون غدًا الثلاثاء هو غرة شهر شوال وأول أيام العيد، وإذا لم تتحقق من خلال المراصد الشرعية المنتشرة بشتى أنحاء الجمهورية، يكون غدا هو المتمم لشهر رمضان، والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.

فضل الصيام وقراءة القرآن

وبحسب ما أعلنته الإفتاء المصرية، تكون خطبة عيد الفطر 2024، حول فضل الصيام وقراءة القرآن، والزكاة، والبر وصلة الرحم في الأعياد، على أنّ تتضمن الخطبة دعاءً لبلدنا مصر بالخير والبركات وصلاح الأحوال، وأن يحفظها الله وسائر بلاد المسلمين.

نص خطبة عيد الفطر 2024

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، موضوع خطبة عيد الفطر 2024 في مصر، وفقًا لما أعلنته الإفتاء في بيان رسمي لها، التي جاءت على النحو التالي:

تبدأ الخطبة بالحمد والثناء على الله عز وجل، وجزء من تكبيرات العيد بالصيغة المعروفة، وشهادة أن سيدنا محمد رسول الله، وبيان فرحة الصائم مستشهدة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ ..إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقِي رَبَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ فَرِحَ بصَوْمِهِ».

وفي سياق الحديث عن خطبة عيد الفطر2024، تتطرق الخطبة إلى الحديث عن فضل الزكاة، مستشهدة بقول الحق سبحانه وتعالى: «وَالَّذِينَ إِذا انْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا ولم يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا»، مشيرة إلى البر وصلة الرحم وتدعيم العاقات الاجتماعية خلال العيد، مستشهدة بقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم «من أحب أن يُبسط له في رزقه، ويُنسأ له في أثره، فليصل رحمه».