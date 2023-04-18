خطبة عيد الفطر 2023.. مدتها 10 دقائق

في أجواء مليئة بالبهجة والسعادة، ينتظر المسلمون أداء صلاة عيد الفطر المبارك، ومنها خطبة عيد الفطر 2023، التي تأتي بعد التكبيرات والصلاة، ويستمع إليها المصلون قبل الانصراف من المسجد والاستمتاع بأجواء أول أيام العيد.

خطبة عيد الفطر 2023

وزارة الأوقاف حددت تفاصيل خطبة عيد الفطر 2023، ويُتوقع أن يأتي أول أيامه الجمعة المقبل، وفق ما أشار إليه معهد البحوث الفلكية والجيو فيزيقية في بيان له، ولكن يتبقى رأي دار الإفتاء النهائي بشأن رؤية هلال شهر شوال، والذي سيتم يوم الخميس المقبل في بث مباشر عبر صفحتها على فيس بوك.

ونشر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، موضوع خطبة عيد الفطر 2023 مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير.

خطبة عيد الفطر 2023

وأضاف «جمعة»، أنّ موضوع خطبة عيد الفطر 2023، لن يزيد وقته عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية كخطبة الجمعة.

ومن المقرر أن تتناول خطبة الجمعة المقبل لوزارة الأوقاف بتاريخ 21 أبريل 2023، والتي قد تتوافق مع أول أيام عيد الفطر المبارك، موضوع «حق الرحم»، وأعلنت الوزارة نصها، والذي أكدت فيه أنّ صلة الرحم من كمال الإيمان وحسن الإسلام، وهي متحققة بالتواصل والتزاور بين الأهل والأقارب والصدقة على فقيرهم والتجاوز عن الجافي منهم؛ ما يسهم في تقوية أواصر العلاقات الاجتماعية بين المجتمع كله؛ لذلك جاءت الدعوة إلى التعرف على صلات الأقارب بين الناس حتى يتيسر القيام بحقها، يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «تعلموا أنسابكم، ثم صلوا أرحامكم».

نص خطبة عيد الفطر 2023

كما جاء في نص موضوع خطبة الجمعة المقبلة لوزارة الأوقاف عن «حق الرحم»: وحق الرحم أصيل في ديننا الحنيف، ويكفي الرحم شرفًا أنّ الحق سبحانه شق لها اسما من أسمائه، ووعدها بأن يصل من وصلها، ويقطع من قطعها، يقول (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتْ الرَّحِمُ فَقَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِدِ مِنْ القطيعةِ، قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فذاك لك)، ويكفيها أهميةً أنها شاهدة يوم القيامة للإنسان إن وصلها وشاهدة عليه إن قطعه».