دعاء إحياء ليلة العيد.. «يعادل ثواب حجة وعمرة»

حرص الدكتور علي جمعة، مفتي مصر الأسبق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على تذكير المسلمين بأهمية إحياء ليلة العيد بالدعاء والصلاة، مؤكدًا على فضلها العظيم وثوابها الكبير عند الله تعالى.

فضل إحياء ليلة العيد

وقال الدكتور علي جمعة، إن ليلة العيد ليلة مباركة، وأن إحياءها من أفضل الأعمال التي يمكن للمسلم القيام بها.

وأضاف أن من فضائل إحياء ليلة العيد ما يلي:

- مغفرة الذنوب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة العيد إيمانًا واحتسابًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه.

- العتق من النار: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة العيد إيمانًا واحتسابًا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب.

- نيل ثواب الحج والعمرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة العيد إيمانًا واحتسابًا كتب الله له ثواب حجة وعمرة.

الدعاء في ليلة العيد

وأشار «جمعة» إلى أن الدعاء في ليلة العيد من أفضل الأعمال التي يمكن للمسلم القيام بها، مضيفا أن من أفضل الأدعية التي يمكن للمسلم الدعاء بها في ليلة العيد، ما يلي:

- الدعاء بالخير: اللهم أعد علينا العيد باليمن والبركات والسرور والخيرات.

- الدعاء بالمغفرة: اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما تقدم منها وما تأخر وتقبل توبتنا، واجعلنا من عتقائك من النار.

- الدعاء بالتوفيق: اللهم ارزقنا السعادة والفرح ووفّقنا لما فيه خير الدنيا والآخرة.

ولفت إلى أن هناك بعض النصائح التي يمكن للمسلم اتباعها لإحياء ليلة العيد، منها:

- الصلاة: أداء صلاة قيام الليل من أفضل الأعمال التي يمكن للمسلم القيام بها في ليلة العيد.

- التلاوة: قراءة القرآن الكريم من أفضل الأعمال التي يمكن للمسلم القيام بها في ليلة العيد.

- الذكر: ذكر الله من أفضل الأعمال التي يمكن للمسلم القيام بها في ليلة العيد.

- الدعاء: الدعاء من أفضل الأعمال التي يمكن للمسلم القيام بها في ليلة العيد.

- التصدق على الفقراء والمحتاجين، وصلة الأرحام.