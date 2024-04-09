موعد صلاة عيد الفطر 2024 في جميع محافظات مصر

مواعيد صلاة عيد الفطر 2024 في جميع محافظات مصر، أعلنتها دار الإفتاء المصرية، بالتزامن مع تحديد أول أيام العيد، بحسب ما ثبت من خلال الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال.

وأعلنت «الإفتاء» أنّ اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، على أن يكون غدًا الأربعاء أول أيام عيد الفطر.

مواعيد صلاة عيد الفطر 2024

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، مواعيد صلاة عيد الفطر 2024 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، بحسب الجدول الذي نشرته «الإفتاء» منذ قليل.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة القاهرة في تمام الساعة 5:58 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في سفنكس الجديدة في تمام الساعة 6:00 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في إدفو في تمام الساعة 5:56 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في الإسكندرية

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة الإسكندرية في تمام الساعة 6:03 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في السادات في تمام الساعة 6:01 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الصالحية الجديدة في تمام الساعة 5:55 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في بورسعيد

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة بورسعيد في تمام الساعة 5:53 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في العاشر من رمضان في تمام الساعة 5:56 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الفرافرة في تمام الساعة 6:14 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في السويس

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة السويس في تمام الساعة 5:53 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في العريش

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة العريش في تمام الساعة 5:47 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الطور في تمام الساعة 5:50 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في دمنهور في تمام الساعة 6:01 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في طنطا

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في طنطا في تمام الساعة 5:59 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في 15 مايو في تمام الساعة 5:58 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في المنصورة

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في المنصورة في تمام الساعة 5:57 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الزقازيق في تمام الساعة 5:57 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الفيوم في تمام الساعة 6:01 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في بني سويف

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في بني سويف في تمام الساعة 6:00 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في البويطي في تمام الساعة 6:09 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في باريس في تمام الساعة 6:06 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في المنيا

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في المنيا في تمام الساعة 6:02 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في حدائق العاصمة في تمام الساعة 5:56 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الضبعة في تمام الساعة 6:09 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في أسيوط

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في أسيوط في تمام الساعة 6:01 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في رشيد الجديدة في تمام الساعة 6:01 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في رفح الجديدة في تمام الساعة 5:46 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في الأقصر

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الأقصر في تمام الساعة 5:56 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في إسنا في تمام الساعة 5:57 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في النوبارية الجديدة في تمام الساعة 6:03 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة الجديدة

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة الجديدة في تمام الساعة 5:58 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في شرق العوينات في تمام الساعة 6:14 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في غرب النوبارية في تمام الساعة 6:04 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في سوهاج

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في سوهاج في تمام الساعة 5:59 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في توشكى في تمام الساعة 6:03 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الدلنجات في تمام الساعة 6:01 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في قنا

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في قنا في تمام الساعة 5:56 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في طابا في تمام الساعة 5:46 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في سفاجا في تمام الساعة 5:50 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في أسوان

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في أسوان في تمام الساعة 5:56 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في مطروح في تمام الساعة 6:13 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الغردقة في تمام الساعة 5:50 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في الإسماعيلية

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الإسماعيلية في تمام الساعة 5:54 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في دمياط في تمام الساعة 5:55 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الخارجة في تمام الساعة 6:06 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في 6 أكتوبر

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في 6 أكتوبر في تمام الساعة 6:00 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في السلوم في تمام الساعة 6:22 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القصير في تمام الساعة 5:49 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في برنيس في تمام الساعة 5:46 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في شرم الشيخ

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في شرم الشيخ في تمام الساعة 5:48 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في نويبع في تمام الساعة 5:46 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في حلايب في تمام الساعة 5:43 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في كفر الشيخ

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في كفر الشيخ في تمام الساعة 5:59 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الحامول في تمام الساعة 5:58 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في بلطيم في تمام الساعة 5:58 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في قنا

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في قنا في تمام الساعة 5:56 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في راس سدر في تمام الساعة 5:53 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في كاترين في تمام الساعة 5:49 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في دهب

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في دهب في تمام الساعة 5:47 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في أبوزنيمة في تمام الساعة 5:52 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في راس غارب في تمام الساعة 5:51 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في مرسى علم

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في مرسى علم في تمام الساعة 5:48 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في شلاتين في تمام الساعة 5:46 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في سيدي براني في تمام الساعة 6:18 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في العاصمة الإدارية الجديدة

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في العاصمة الإدارية الجديدة في تمام الساعة 5:56 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في العبور في تمام الساعة 5:57 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الفشن الجديدة في تمام الساعة 6:02 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في المنصورة الجديدة

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في المنصورة الجديدة في تمام الساعة 5:57 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في بدر في تمام الساعة 5:56 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في بني مزار الجديدة في تمام الساعة 6:01 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في بورسعيد

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في بورسعيد الجديدة سلام في تمام الساعة 5:52 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في بئر العبد الجديدة في تمام الساعة 5:51 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في توشكى الجديدة في تمام الساعة 6:02 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في العلمين

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في العلمين في تمام الساعة 6:07 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في واحة سيوة في تمام الساعة 6:22 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في «الداخلة» في تمام الساعة 6:11 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في المحلة

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في المحلة الكبرى في تمام الساعة 5:59 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الحمام في تمام الساعة 6:05 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في نجع حمادي في تمام الساعة 5:58 صباحًا.