موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024 في الدول العربية

بعد إعلان العديد من الدول عن موعد عيد الفطر المبارك، الذي يوافق يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 أبريل، يتساءل الكثيرون عن موعد صلاة عيد الفطر في الدول العربية، فتتميز صلاة عيد الفطر بالعديد من الآداب، أهمها: ارتداء أحسن الثياب، والتعطر بما طاب، والاستعداد قبل موعد الصلاة.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن موضوعاتها الخدمية التي تنشر على مدار اليوم، موعد صلاة عيد الفطر 1445 في الدول العربية، وفق المعلن من الجهات الرسمية في تلك البلاد:

موعد صلاة عيد الفطر في السعودية

وكشف معهد البحوث الفلكية في المملكة العربية السعودية، أنّ موعد صلاة الفطر في تمام الساعة 6:11 صباحًا، بينما في مدينة جدة الساعة 6:23 صباحًًا، وفي الدمام الساعة 5:35 صباحًا، وفي المدينة المنورة الساعة 6:19 صباحًا، بينما في مكة المكرمة الساعة 6:20 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في مصر

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أنّ موعد صلاة عيد الفطر في مصر بالعاصمة القاهرة يكون في تمام الساعة 5:59 صباحًا، وفي الجيزة الساعة 5:58 صباحًا، والإسكندرية الساعة 6:02 صباحًا، وفي بورسعيد الساعة 5:53 صباحًا، وفي السويس الساعة 5:53 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في الإمارات

وأعلن مركز الفلك بالإمارات، أنّ موعد صلاة عيد الفطر في أبو ظبي، يحل في تمام الساعة 6:07 صباحًا، وفي رأس الخيمة في تمام الساعة 6:12 صباحًا، وفي عجمان الساعة 6:07 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في الدول العربية

وجاء موعد صلاة عيد الفطر في الدول العربية كالاتي: