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دراما المتحدة

«حزب الله» يستهدف ثكنة زبدين الإسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة

كتب:

حسن رمضان
03:20 م | الثلاثاء 09 أبريل 2024
أحد عناصر «حزب الله»-صورة أرشيفية

أحد عناصر «حزب الله»-صورة أرشيفية

نقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، ظهر اليوم، عن «حزب الله»، قوله في بيان، إن عناصره استهدفوا ثكنة زبدين التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في «مزارع شبعا» اللبنانية المحتلة بالقذائف المدفعية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن «حزب الله»، في بيان، استهداف عناصره في هجوم ناري،  تموضع لجنود الاحتلال الإسرائيلي ودبابة من طراز «ميركافا» في ثكنة دوفيف، ما أدى إلى تدمير الدبابة وسقوط ‏الجنود بين قتيل وجريح.

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