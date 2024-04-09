احذر رسائل التهنئة بالعيد قد تسرق أموالك.. لا تفتحها أبدا

مع حلول عيد الفطر المبارك، يحرص الملايين على تبادل رسائل التهنئة، لكن في خضم هذه الرسائل، يترقب البعض الفرصة من أجل استغلال تلك الطقوس، والتسلل من خلالها لاختراق الحسابات الإلكترونية، والوصول إلى الحسابات البنكية، للاستيلاء على أموال الشخص المستهدف بسهولة.. فكيف تتفادى الوقوع في عمليات الاحتيال خلال الساعات المقبلة؟

تجاهل رسائل التهنئة بالعيد

من أجل تفادي الوقوع ضحية للقرصنة الإلكترونية والاحتيال والنصب، يجب التدقيق بشكل كبير على محتوى الرسائل التي تصل إليك وجهة الاتصال، ومعرفة كود الدولة المرسل من خلالها الرسالة، إلى جانب عدم فتح أي لينكات من أرقام غير معروفة، مصحوبة برسائل تهنئة بالعيد أو حتى بمراسلات ليس لها علاقة بعيد الفطر، بحسب صحيفة «techreport».

قد تكون هذه الرسالة من جهة اتصال وهمية، تهدف إلى اختراق هاتفك أو سرقة بياناتك الشخصية، قد تحتوي الرسالة على رابط ضار أو ملف مرفق مصاب بفيروس.

كيف تتفادى اختراق هاتفك عبر رسائل العيد؟

لا تفتح أي رسائل من أرقام غير معروفة.

لا تضغط على أي روابط في رسائل واتساب، حتى لو كانت من جهة اتصال موثوقة.

لا تفتح أي ملفات مرفقة في رسائل واتساب، حتى لو كانت من جهة اتصال موثوقة.

تأكد من أن برنامج مكافحة الفيروسات على جهازك محدث.

قم بعمل نسخة احتياطية من بياناتك بانتظام.

وبعد انتشار تلك الظاهرة، بات عملاق التكنولوجيا جوجل على صدد إضافة نوافذ منبثقة لتحذيرك من النقر على الروابط المرسلة بواسطة أرقام غير معروفة، من خلال بعض التحديثات، التي تختلف عن التصميم القديم، الذي يحتاج إلى نقرة واحدة، من أجل فتح الروابط المرسلة، بل ستتطلب الميزة الجديدة نقرتين للمتابعة، مما يجعلها أكثر فعالية.