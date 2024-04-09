موعد آخر قطار بالخط الثالث للمترو في ليلة عيد الفطر.. اعرف التفاصيل

حددت شركة «آر ايه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، عن موعد آخر قطار بالخط الأخضر للمترو ليلة عيد الفطر، مؤكدة استمرار العمل بالخط خلال عطلة عيد الفطر بنفس مواعيد شهر رمضان الكريم من 7:00 صباحًا حتى 1:00 بعد منتصف الليل.

مواعيد الخط الثالث للمترو

وبحسب الشركة، فإن آخر قطار بالخط الأخضر للمترو ليلة عيد الفطر، سيكون في تمام الساعة 11:31 مساءً، ويقوم من محطة عدلي منصور، أما القطار الذي يقوم من محطة روض الفرج يكون آخر موعد له الساعة 11:53 مساءً، موضحة أن أول قطار خلال عطلة العيد يقوم من محطتي عدلي منصور ومحور روض الفرج الساعة 7:15 صباحًا.

وأوضحت الشركة، في تقرير لها، أن آخر موعد لالتقاء الخط الأخضر الثالث مع الخطين الأول والثاني للمترو في محطتي ناصر والعتبة الساعة 12:10 صباحاً، لافتة إلى الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال العيد وتوفير أفضل سبل الراحة للمواطنين.

ماكينات الـTVM لصرف التذاكر

يُذكر أن الخط الثالث للمترو وفّر عددا من ماكينات «TVM» بالمحطات لتسهيل عملية شراء التذاكر إلكترونياً لجمهور الركاب بدلاً من الوقوف أمام شبابيك التذاكر، فضلاً عن توفيره ماكنيات إلكترونية لشراء الوجبات الجاهزة.