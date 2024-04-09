الرئيس السيسي وأمير الكويت يتبادلان التهنئة بعيد الفطر المبارك

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، حيث تبادل الزعيمان التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب الرئيس السيسي عن تمنياته بأن يعيده الله سبحانه وتعالى على الكويت وقيادتها الحكيمة وشعبها الشقيق بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم الأمن والاستقرار على الأمتين العربية والإسلامية، وهو ما ثمنه أمير دولة الكويت، معرباً عن صادق تمنياته لمصر بدوام الاستقرار والازدهار.