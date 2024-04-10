السيسي يشارك في احتفالية العيد مع أبناء الشهداء.. بث مباشر كتب: نرمين عفيفي 10:06 ص | الأربعاء 10 أبريل 2024 الرئيس عبد الفتاح السيسي أدي الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة عيد الفطر المبارك، ويشارك في احتفالية العيد مع أبناء الشهداء. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الرئيس السيسي ونظيره السوري يتبادلان التهنئة بعيد الفطر الرئيس السيسي يصل المركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية لأداء صلاة العيد «السيسي» يؤدي صلاة العيد بمسجد مصر الكبير في العاصمة الإدارية الجديدة عاجل.. الرئيس السيسي يشهد حفل إفطار أسر الشهداء بالعاصمة الجديدة السيسي أبناء الشهداء بقلم نرمين عفيفي