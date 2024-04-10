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دراما المتحدة

السيسي يشارك في احتفالية العيد مع أبناء الشهداء.. بث مباشر

كتب:

نرمين عفيفي
10:06 ص | الأربعاء 10 أبريل 2024
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أدي الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة عيد الفطر المبارك، ويشارك في احتفالية العيد مع أبناء الشهداء.

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