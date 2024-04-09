رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

الرئيس السيسي ونظيره السوري يتبادلان التهنئة بعيد الفطر

كتب:

محمد أبو عمرة
10:26 م | الثلاثاء 09 أبريل 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري بشار الأسد، إذ توجه بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله سبحانه وتعالى، أن يعيد هذه المناسبة على سوريا والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات، متمنيا موفور الأمن والاستقرار للشعب السوري الشقيق.

من جانبه، أعرب الرئيس السوري عن التقدير والامتنان للاتصال الكريم، معربا عن خالص الأمنيات لمصر وشعبها بدوام الخير والازدهار.

اقرأ المزيد:

«مصر أكتوبر» مهنئا الرئيس السيسي بعيد الفطر: نجدد العهد على استكمال التنمية

الرئيس السيسي يهنئ أبو مازن بعيد الفطر: مصر مستمرة في مساندة الفلسطينيين

الرئيس السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني يتبادلان التهنئة بعيد الفطر

الرئيس السيسي يتبادل التهاني بعيد الفطر المبارك مع أمير قطر

الرئيس السيسي وأمير الكويت يتبادلان التهنئة بعيد الفطر المبارك
بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.