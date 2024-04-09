الرئيس السيسي ونظيره السوري يتبادلان التهنئة بعيد الفطر

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري بشار الأسد، إذ توجه بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله سبحانه وتعالى، أن يعيد هذه المناسبة على سوريا والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات، متمنيا موفور الأمن والاستقرار للشعب السوري الشقيق.

من جانبه، أعرب الرئيس السوري عن التقدير والامتنان للاتصال الكريم، معربا عن خالص الأمنيات لمصر وشعبها بدوام الخير والازدهار.