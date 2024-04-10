الرئيس السيسي يهدي بالونات لنجل شهيد احتفالا بالعيد (صور)

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من أسماء شهداء الجيش والشرطة، خلال احتفال عيد الفطر مع أبناء شهداء الجيش والشرطة المقام في العاصمة الإدارية الجديدة، ويشارك في الحفل عائلات فلسطينية من غزة.

كما كرّم الرئيس السيسي، اسم الخفير نظامي أول السيد السعيد محمود حامد وتتسلم التكريم زوجته وابنه، وخلال التكريم أشار الطفل ابن الشهيد تجاه بلالين حمراء كانت ملقاة على الأرض، وعلى الفور اتجه الرئيس إليها وأحضرها وأهداها للطفل.