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دراما المتحدة

الرئيس السيسي يهدي بالونات لنجل شهيد احتفالا بالعيد (صور)

كتب:

نرمين عفيفي
11:05 ص | الأربعاء 10 أبريل 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من أسماء شهداء الجيش والشرطة، خلال احتفال عيد الفطر مع أبناء شهداء الجيش والشرطة المقام في العاصمة الإدارية الجديدة، ويشارك في الحفل عائلات فلسطينية من غزة.

كما كرّم الرئيس السيسي، اسم الخفير نظامي أول السيد السعيد محمود حامد وتتسلم التكريم زوجته وابنه، وخلال التكريم أشار الطفل ابن الشهيد تجاه بلالين حمراء كانت ملقاة على الأرض، وعلى الفور اتجه الرئيس إليها وأحضرها وأهداها للطفل. 

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