إطلاق بالونات تحمل صور شهداء مصر خلال احتفالية عيد الفطر

بالونات بيضاء معلقة بالأربطة، ظهرت تتطاير في السماء باحتفالية عيد الفطر المبارك في العاصمة الإدراية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحمل كل بالونة من هذه البالونات صورة من صور الشهداء يحملها الأطفال بأناملهم الصغيرة تخليدًا لذكراهم.

صور الشهداء حاضرة في احتفالية عيد الفطر

وأطلقت الاحتفالية بالونات تحمل صور شهداء القوات المسلحة والشرطة خلال فعاليات حفل إفطار أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة المدنية المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة اليوم، والذي شهد مشاركة عدد من نجوم الفن، بينهم الفنان أحمد حلمي والفنانة منى زكي، والفنانة إسعاد يونس، والفنان أكرم حسني.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في احتفالية عيد الفطر مع أبناء الشهداء والمصابين: «جميل أوي نكون النهاردة مع أسرنا، أسر أهل مصر اللي احنا بفضل الله موجودين هنا بالشكل ده بفضل تضحيات شهدائنا ومش هننسى أبدا ده، كل سنة وأنتوا طيبين».

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقرة غنائية للفنانة صفاء أبو السعود برفقة مجموعة من الأطفال وهم يؤدون أغنية «أهلا بالعيد»، كما قدّم أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة، فقرة غنائية إهداء لأرواح آبائهم.

تكريم أسماء شهداء الجيش

وخلال الاحتفالية قدم الفنان أحمد سعد فقرة غنائية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما ألقت فاطمة رضا عبدالعظيم، شقيقة أرملة الشهيد الجندي محمود سمير عليوه، قصيدة قصيرة عن الشهداء بعنوان «فرحة شهيد».

وكرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفالية عددًا من أسماء شهداء الجيش والشرطة، من بينهم اسم الخفير نظامي أول السيد السعيد محمود حامد وتسلمت التكريم زوجته وابنه، وخلال التكريم أشار الطفل ابن الشهيد تجاه بلالين حمراء كانت ملقاة على الأرض، وعلى الفور اتجه الرئيس إليها وأحضرها وأهداها للطفل.