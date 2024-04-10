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دراما المتحدة

ضبط صاحب مصنع منظفات لتصنيع وبيع منظفات مغشوشة بالقاهرة

كتب:

محمد بركات
03:05 م | الأربعاء 10 أبريل 2024
المواد المنظفة

المواد المنظفة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع منظفات، بدائرة قسم شرطة دار السلام لإدارته المصنع دون ترخيص، وإنتاج وتعبئة كمية كبيرة من المنظفات الصناعية مقلدة ومغشوشة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين.

وعُثر بداخل المصنع على أكثر من 30 طن منظفات وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

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