طلب إحاطة لتقنين أوضاع مصانع خلط وتعبئة المنظفات الصناعية بالغربية

أعلن اللواء أحمد يحيى الجحش، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم، عن تقدمه بطلب إحاطة عاجل موجه إلى وزراء التجارة والصناعة والاستثمار والتنمية المحلية، بشأن أصحاب مصانع خلط وتعبئة المنظفات الصناعية «على البارد» بقرية السملاوية بمركز زفتى في محافظة الغربية.

حقوق أصحاب مصانع خلط وتعبئة المنظفات الصناعية

وتضمن طلب الإحاطة المطالبة بانتداب لجنة من محافظة الغربية ومجلس مدينة زفتى، للوقوف على حقيقة أمر تلك المصانع الموجودة بقرية السملاوية والتى يتجاوز عددها 80 مصنعا، وإنشاء منطقة صناعية خاصة بتلك المصانع الكبرى وترخيصها لهم، حتى يتسنى لهم تصدير منتجاتهم للخارج، مع العلم أن هذه الشركات تطلب كميات كبيرة ولكن الشرط الأساسي أن تكون هذه المصانع مرخصة أو بمنطقة صناعية.

دعم أصحاب مصانع خلط وتعبئة المنظفات الصناعية

وكشف اللواء أحمد الجحش، أن أصحاب مصانع خلط وتعبئة المنظفات الصناعية على البارد بقرية السملاوية بزفتى، ومنها العطور والصابون السائل ومنظفات الملابس والحمامات والأرضيات والمعطرات بجميع أنواعها، يقومون باستيراد المواد الخام من بعض الدول، والتعاقد مع أكبر الشركات الدولية ويعمل في هذه المصانع أكثر من 2000 عامل، وهذه القرية هي الوحيدة التي تعمل في هذا المجال وتشتهر بإنتاج هذا الأنواع من المنظفات على مستوى الجمهورية، وتقوم بتوزيعها على تجار الجملة والتجزئة.

وأضاف النائب أنه سبق أن تلقى محافظ الغربية السابق مذكرة من رئيس المدينة بشأن هذا الموضوع، وأصدر تعليماته بمساعدة أصحاب المصانع وتشجيعهم وتوفيق أوضاعهم، وعمل وحدات معالجة لمصانعهم حتى يتسنى لهم الحصول على التراخيص اللازمة، لكن لم يتم التنفيذ حتى الآن.

تراخيص المصانع وتقنين أوضاعها

وطالب وكيل لجنة الدفاع بالموافقة على تراخيص تلك المصانع وتقنين أوضاعها، حتى تكون قانونية وتدفع بعجلة الاستثمار خلال الفترة المقبلة وفق برنامج زمني محدد.