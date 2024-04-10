وزير الدفاع الأمريكي ينفي تنفيذ إسرائيل إبادة جماعية بقطاع غزة

نفى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الاتهامات الموجهة لدولة الاحتلال الإسرائيلي بارتكابها «إبادة جماعية» في قطاع غزة، ما أثار الجدل الواسع ضده، في ظل محاولات لوقف إطلاق النيران بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

أمريكا لا تملك دليلا على قتل أكثر من 30 ألف فلسطيني

بحسب موقع «I24news» فإن وزير الدفاع الأمريكي، أشار في كلمة له أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، إلى أهمية دعم أمريكا لإسرائيل للدفاع عن نفسها ضد الفصائل الفلسطينية، مبينا التزام بلاده بمواصلة الدعم العسكري لإسرائيل، لافتا إلى أن أمريكا لا تمتلك أي دليل يوضح قتل أكثر من 30 ألف فلسطيني في قطاع غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

دفاع أمريكي عن إسرائيل

ووصف وزير الدفاع الأمريكي أحداث 7 أكتوبر التي نفذتها الفصائل الفلسطينية، بأنها «جريمة حرب»، مشددا على ضرورة التمييز بين الأعمال العدائية والدفاع عن النفس.

في الوقت ذاته، أدان مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية «كير»، بشدة إنكار وزير الدفاع لويد أوستن، «لجريمة الإبادة الجماعية» في قطاع غزة.

استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، بعد تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على اعتداءات الجيش الإسرائيلي المستمرة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، ورد الجيش الإسرائيلي بعملية السيوف الحديدية، التي أسقطت نحو 34 ألف فلسطيني أغلبهم من الأطفال والسيدات.