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دراما المتحدة

وزير خارجية أمريكا: نعمل مع إسرائيل ومصر وقطر لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

كتب:

شريف سليمان
06:16 م | الثلاثاء 09 أبريل 2024
الوزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن

الوزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن

أكد الوزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تعهدت بزيادة إمدادات المساعدات لغزة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف بلينكن: «نعمل مع إسرائيل ومصر وقطر لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ويجب ضمان توزيع المساعدات لغزة لتصل إلى شمال القطاع أيضا».

وتابعت: «نجري محادثات مع إسرائيل بشأن أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، وهناك قلق أمريكي بشأن تحريك المدنيين هناك». 

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بقلم شريف سليمان