«القاهرة الإخبارية»: تجدد قصف أحياء المغراقة والزهراء في قطاع غزة كتب: عمرو هلال 06:38 م | الأربعاء 10 أبريل 2024 قصف غزة أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بتجدد قصف أحياء المغراقة والزهراء بالمحافظة الوسطى في قطاع غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: ارتقاء 13 شهيدا وإصابة آخرين إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في غزة 153 شهيدا و60 مصابا في قصف إسرائيلي على غزة خلال 24 ساعة تجدد قصف حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة «القاهرة الإخبارية»: سقوط شهيد و20 مصابا في قصف إسرائيلي بدير البلح وسط قطاع غزة قصف غزة غزة القاهرة الإخبارية قطاع غزة بقلم عمرو هلال