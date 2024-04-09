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دراما المتحدة

تجدد قصف حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

كتب:

نرمين عفيفي
08:37 ص | الثلاثاء 09 أبريل 2024
الأوضاع في غزة

الأوضاع في غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها بتجدد قصف حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

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