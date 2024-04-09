تجدد قصف حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة كتب: نرمين عفيفي 08:37 ص | الثلاثاء 09 أبريل 2024 الأوضاع في غزة أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها بتجدد قصف حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مصدر رفيع المستوى: دخول 401 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة اليوم دعاء لأهل غزة في آخر ليلة من رمضان.. «اللهم انصرهم وارزقهم القوة والصبر» في مقال مشترك.. الرئيس السيسي والعاهل الأردني وماكرون يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة «القاهرة الإخبارية»: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف أبنية سكنية في دير البلح وسط قطاع غزة «القاهرة الإخبارية»: سقوط شهيد و20 مصابا في قصف إسرائيلي بدير البلح وسط قطاع غزة غزة حي الزيتون بقلم نرمين عفيفي