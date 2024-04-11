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دراما المتحدة

الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع العمليات في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

كتب:

عمرو حسني
10:11 ص | الخميس 11 أبريل 2024
وزير المالية الإسرائيلية

وزير المالية الإسرائيلية

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، إنَّه يجب دخول رفح ودير البلح والنصيرات بدءا من اليوم، مبينًا أنَّ الجيش يستعد لتعميق العمليات في رفح، لافتًا إلى أنَّ الجيش بدأ اليوم عملياته في مخيم النصيرات وسط غزة، عبر موقع «إكس».

استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ185 وسط ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 33 ألف شخص أغلبهم من الأطفال والنساء وسط محاولات إقليمية ودولية لإيقاف الحرب.

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بقلم عمرو حسني