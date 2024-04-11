الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع العمليات في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، إنَّه يجب دخول رفح ودير البلح والنصيرات بدءا من اليوم، مبينًا أنَّ الجيش يستعد لتعميق العمليات في رفح، لافتًا إلى أنَّ الجيش بدأ اليوم عملياته في مخيم النصيرات وسط غزة، عبر موقع «إكس».

استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ185 وسط ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 33 ألف شخص أغلبهم من الأطفال والنساء وسط محاولات إقليمية ودولية لإيقاف الحرب.