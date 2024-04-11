بعد إطلاق عملية روسية موسعة لمكافحة الإرهاب.. 8 معلومات عن «قبردينو بلقاريا»

أطلقت السلطات الروسية اليوم، عملية لمكافحة الإرهاب في أجزاء من مدينة نالتشيك ومنطقة تشيركسكي في جمهورية قبردينو بلقاريا الواقعة شمال القوقاز، وفق لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي وقت لاحق، أشارت وسائل إعلام بينها شبكة «فرانس برس» الفرنسية، إلى مقتل مسلحيين اثنيين خلال العملية الأمنية التي أطلقتها السلطات الروسية، في مدينة «نالتشيك» في منطقة «قبردينو بلقاريا» بشمال القوقاز، ونرصد أهم 8 معلومات عن جمهورية «قبردينو بلقاريا» الروسية:

1- جمهورية قبردينو بلقاريا «منطقة قبارديان» جزء من منطقة شمال القوقاز الفيدرالية.

«نالتشيك» عاصمة جمهورية «قبردينو بلقاريا» الروسية

2- مدينة «نالتشيك»عاصمة جمهورية «قبردينو بلقاريا».

3- تمّ تشكيل «قبردينو بلقاريا» وفق لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية في 1 سبتمبر 1921.

«قبردينو بلقاريا» تتمته بالحكم الذاتي منذ 16 يناير 1922

4- تمتعت منطقة «قبردينو بلقاريا» منذ 16 يناير 1922 بالحكم الذاتي

5-تحولت منطقة قبارديان في 5 ديسمبر1936 إلى جمهورية قبردينو بلقاريا الاشتراكية السوفيتية المستقلة.

6- منذ عام 1992 أصبحت رسميا تعرف بجمهورية «قبردينو بلقاريا».

7- اللغات الرسمية في جمهورية «قبردينو بلقاريا»، وفق لـ«سبوتنيك» هي: القباردية والبلقارية والروسية والتركية والأوسيتية شائعتان.

8- تحتوي «قبردينو بلقاريا» على «جبل إلبروس» الذي يبلغ ارتفاعه 5 آلاف و642 مترًا.