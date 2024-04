روسيا تحت رحمة الفيضانات.. غرق أكثر من 1000 منزل وإعلان الطوارئ لمواجهة الكارثة

ضربت الفيضانات بقوة مقاطعة أورينبورغ الروسية في جبال الأورال إضافة إلى أقاليم روسية قريبة وجراء تلك الكارثة الطبيعية دُمر سد في مدينة أورسك لتغمر المياه عددا كبيرا من المنازل السكنية لتعلن السلطات حالة الطوارئ وفقا لـ«روسيا اليوم».

غمرت المياه أجزاء واسعة من مقاطعة أورينبورغ الروسية جراء الفيضان الذي ضرب المقاطعة وتضرر على إثرها أكثر من 10 آلاف مبنى سكني وأكثر من 18 قطعة أرض سكنية، التابعة لـ25 بلدية، و77 حيا سكنيا، و29 عزبة خاصة، وفقا لبيان صدر عن المكتب الصحفي التابع لحاكم أورينبورغ نشرت على قناة تليجرام الخاص به.

Massive floods after a dam collapsed in Orsk of Orenburg Oblast, Russia (06.04.2024)



TELEGRAM JOIN https://t.co/9cTkji5aZq pic.twitter.com/cBA8kI5Dn6