روسيا تحت رحمة الفيضانات.. غرق أكثر من 1000 منزل وإعلان الطوارئ لمواجهة الكارثة

ضربت الفيضانات بقوة مقاطعة أورينبورغ الروسية في جبال الأورال إضافة إلى أقاليم روسية قريبة وجراء تلك الكارثة الطبيعية دُمر سد في مدينة أورسك لتغمر المياه عددا كبيرا من المنازل السكنية لتعلن السلطات حالة الطوارئ وفقا لـ«روسيا اليوم».

فيضانات أورينبورغ

غمرت المياه أجزاء واسعة من مقاطعة أورينبورغ الروسية جراء الفيضان الذي ضرب المقاطعة وتضرر على إثرها أكثر من 10 آلاف مبنى سكني وأكثر من 18 قطعة أرض سكنية، التابعة لـ25 بلدية، و77 حيا سكنيا، و29 عزبة خاصة، وفقا لبيان صدر عن المكتب الصحفي التابع لحاكم أورينبورغ نشرت على قناة تليجرام الخاص به.

Massive floods after a dam collapsed in Orsk of Orenburg Oblast, Russia (06.04.2024)



TELEGRAM JOIN https://t.co/9cTkji5aZq pic.twitter.com/cBA8kI5Dn6 — Disaster News (@Top_Disaster) April 6, 2024

فيما تم اتخاذ تدابير وقائية، وإعلان حالة الطوارئ الفيدرالية وقامت القوات المختصة بإغلاق 47 جسرا أمام حركة المرور في 31 بلدية.

كارثة في مدينة أورسك الروسية جراء الفيضانات

في يوم الجمعة الماضي وجراء الفيضانات التي ضربت مقاطعة أورينبورغ الروسية انهارات أجزاء من سد على نهر الأورال في مدينة أورسك وجراء ذلك غمرت المياه أكثر من 6500 مبنى سكني مع قطع الأراضي الملحقة بها، وإثر ذلك أجلت قوات الطوارئ ما يقرب من 2000 شخص من المدينة بينهم 689 طفلا، فيما تم إعلان وفاة 4 أشخاص وفقا لـ «روسيا اليوم».