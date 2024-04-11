أستاذ علوم سياسية: لن يحدث صدام مباشر بين إيران وإسرائيل

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن التصعيد بين إيران وإسرائيل من شأنه أن يزيد من حدة التوترات في الإقليم بالتأكيد، لأن إيران دولة إقليمية مؤثرة، كما أن إسرائيل متواجدة في الإقليم ولها تأثير في كل الأحوال، وبالتالي هذا التصعيد يمكن أن يؤثر على المنطقة ككل، وعلى التوازنات الموجودة فيها، وفي رأيي أن هذا التصعيد لن يصل إلى حد المجابهة المباشرة، لكن يمكن أن تحدث عمليات متفرقة، لكن لا يعرف أحد متى أو أين وهذا يشكل خطورة بالفعل، ويزيد من حدة التوتر.

رد إيران على إسرائيل

أضاف بدر الدين خلال تصريحات لـ«الوطن»، أن إيران بالفعل أعلنت أنها سترد لكنها تنتظر الوقت المناسب، ما يفهم منه أن العملية لن تكون صدام مباشر، وإنما ستكون نوع من العمليات التي قد تكون عمليات اغتيال أو التعدي على ممتلكات إسرائيلية، ربما مؤسسات ومراكز أو قنصليات اسرائيلية، تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، كما أن الذي يزيد من حدة التوترات، هو التصريحات الأمريكية، التي من شأنها إثارة التساؤلات حول طبيعة الرد الإيراني على العدوان ضد السفارة الإيرانية، ووفقا للتصريح الأمريكي، من المتوقع أن الرد الإيراني، لن يكون ضد أي مقر دبلوماسي.

ولفت أستاذ العلوم السياسية، إلى أن التصعيد بين إسرائيل وإيران ليس وليد اللحظة، وبالتالي تزداد معه التوترات في الإقليم، كما أن ما يحدث أشبه بالحرب بالوكالة، بين الولايات المتحدة وإيران، ونتيجة لهذه الحرب، ستكون هناك توترات، بالإضافة إلى ما يمكن أن تقوم به إيران من ردود فعل في مثل العدوان الأخير من الجانب الاسرائيلي على البعثة، ومتوقع أن يكون رد فعل إيران من خلال وسطاء وليس بطريقة مباشرة، كما أن تداخل الأطراف والجماعات في مختلف البلدان في المنطقة، يزيد من التوتر ويؤثرعلى الإقليم ككل.

المواجهة بين إيران وإسرائيل

أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أن ردود الأفعال في هذه المواقف تكون محسوبة، وفي تقديري لن تصل الأمور إلى حد المجابهة المباشرة بين إيران وإسرائيل، رغم وجود تهديدات أو تصريحات في فترات سابقة، لكن على المدى البعيد لن تكون هناك مواجهة مباشرة بين الطرفين، لأن ذلك ربما لن يكون في صالح أحد، ويجب أن تكون كل الحركات محسوبة في هذه المواقف.