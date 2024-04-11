البيت الأبيض: بايدن كان واضحا مع نتنياهو بشأن خطوات معالجة المعاناة الإنسانية في غزة

أكد البيت الأبيض، أن بايدن كان واضحًا مع نتنياهو، بشأن ضرورة إعلان وتنفيذ خطوات ملموسة، لمعالجة المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشار إلى أن الدعم الأمريكي لإسرائيل لا يزال ثابتًا في مواجهة تحديات إيران وأمريكا لا ترغب في اتساع نطاق الصراع، متابعًا: «مازلنا ننتظر المزيد من إسرائيل بما في ذلك إيصال المساعدات إلى شمال غزة».

وأوضح البيت الأبيض أنه قد نقل لإيران أن أمريكا ليس لها علاقة بهجوم القنصلية في دمشق.