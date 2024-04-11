«القاهرة الإخبارية»: نتنياهو يعترف بمرور إسرائيل بأوقات صعبة
كتب:
منى صلاح
02:51 م | الخميس 11 أبريل 2024
رئيس وزراء إسرائيل- بنيامين نتنياهو
قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنَّ كيان الاحتلال يمر بأوقات صعبة، مؤكدا مواصلتهم الجهود لإعادة المحتجزين، حسبما أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة «القاهرة الإخبارية».
وأضاف نتنياهو: «نستعد لسيناريوهات وتحديات في ميادين أخرى»، موضحا: «الحرب في غزة لا تزال مستمرة بكامل قوتها».
وأكد: «سنرد على أي هجوم يستهدف إسرائيل، ونستعد لتحديات من جبهات أخرى دفاعا وهجوما».