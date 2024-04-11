«القاهرة الإخبارية»: نتنياهو يعترف بمرور إسرائيل بأوقات صعبة

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنَّ كيان الاحتلال يمر بأوقات صعبة، مؤكدا مواصلتهم الجهود لإعادة المحتجزين، حسبما أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف نتنياهو: «نستعد لسيناريوهات وتحديات في ميادين أخرى»، موضحا: «الحرب في غزة لا تزال مستمرة بكامل قوتها».

وأكد: «سنرد على أي هجوم يستهدف إسرائيل، ونستعد لتحديات من جبهات أخرى دفاعا وهجوما».