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«القاهرة الإخبارية»: نتنياهو يعترف بمرور إسرائيل بأوقات صعبة

كتب:

منى صلاح
02:51 م | الخميس 11 أبريل 2024
رئيس وزراء إسرائيل- بنيامين نتنياهو

رئيس وزراء إسرائيل- بنيامين نتنياهو

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنَّ كيان الاحتلال يمر بأوقات صعبة، مؤكدا مواصلتهم الجهود لإعادة المحتجزين، حسبما أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف نتنياهو: «نستعد لسيناريوهات وتحديات في ميادين أخرى»، موضحا: «الحرب في غزة لا تزال مستمرة بكامل قوتها».

وأكد: «سنرد على أي هجوم يستهدف إسرائيل، ونستعد لتحديات من جبهات أخرى دفاعا وهجوما».

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بقلم منى صلاح