«الخارجية الأمريكية»: كل دول العالم ستتضرر إذا توسع الصراع في الشرق الأوسط

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنّ واشنطن تحاول التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار في قطاع غزة لمدة 6 أسابيع، مما يسمح بالإفراج عن المحتجزين.

الصراع في الشرق الأوسط

وأكّدت أنها تأمل ألا يتوسع الصراع في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنه ليس من صالح إيران، القيام بأي عمل عدائي ضد إسرائيل.

وأضافت الخارجية الأمريكية، في بيان، أذاعته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن كل دول العالم ستتضرر إذا توسع الصراع في المنطقة، مؤكدة أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث إلى وزراء خارجية تركيا والصين والسعودية؛ لتوضيح أن التصعيد ليس من مصلحة أي طرف.

الهجوم على القنصلية الإيرانية

وأوضحت أنه يجرى تقييم وضع المنشأة التي تعرضت لهجوم في دمشق، ولم يتم التوصل إلى قرار نهائي بعد بشأن تقييم الهجمات التي تعرضت لها القنصلية الإيرانية في دمشق، مشيرة إلى أن واشنطن لا تريد أن تتعرض القنصليات والسفارات لهجمات جديدة.