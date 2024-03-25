الخارجية الأمريكية تحذر من أي اجتياح إسرائيلي شامل لرفح الفلسطينية: خطأ فادح

حذّرت وزارة الخارجية الأمريكية، من أي اجتياح إسرائيلي شامل لرفح الفلسطينية، معتبرة أنه سيكون خطأ فادحًا، وسيضعف أمن إسرائيل.

وقالت الوزارة، إنه من المؤسف أن يقرر الوفد الإسرائيلي عدم القدوم لواشنطن، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

وأضافت أنّ المفاوضات بشأن التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، جارية وأحرزت تقدمًا في مطلع الأسبوع.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن أنتوني بلينكن، سيبحث عملية رفح مع وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الاثنين.