الأمين المساعد لـ«البحوث الإسلامية»: الشهداء أعلى الناس درجات بعد الأنبياء

قال الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، إن الله سبحانه وتعالى يغفر كل الذنوب للشهيد إلا ما اغترفه في حقوق العباد من ظلم أو غيره.

وأوضح الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «الحسنات يذهبن السيئات ما لا تتعلق بحقوق العباد، لأن من أهم شروط قبول التوبة، رد حقوق العباد، مينفعش تسب أحد أو تستولى على ماله وتستغفر الله، حقوق العباد مصانة، وكذلك من أهم مقاصد الشريعة حفظ المال وحقوق الناس» .

وأضاف: «أعلى الناس درجات بعد الأنبياء هم الشهداء، فيغفر الله لهم الا الدين لأنه من حقوق الناس».

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