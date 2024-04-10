أزهري: عيدية الزوجة تتفق مع الشريعة وليست بدعة

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، إنّ من سنن النبي، في العيد التوسعة على أهل بيته، لافتا إلى أنّ البيت النبوي وما حوله يشهد مظاهر الاحتفال بالعيد، على مرأى وعلم من سيد البشر محمد عليه الصلاة والسلام ، حيث كان الجميع يعبر عن فرحته بالعيد، ويحرص أن تكون احتفاليته حباً وشوقاً وتكريماً له عليه الصلاة والسلام.

التوسعة على أهل البيت في العيد

وأضاف العالم الأزهري، لـ«الوطن»: «في دار النبي، حدثنا السيدة عائشة أم المؤمنين، فتقول: كان يوم عيد يلعب السودان بالدِّرَق والحِرَاب، فإما سألتُ النبيَّ، وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم، فأقامني وراءه، خَدِّي على خدِّه، وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة (لقبٌ للحبشة) حتى إذا مَلِلْتُ قال: حسبك، قلت: نعم، قال: فاذهبي». رواه البخاري ومسلم في كتاب العيدين من صحيحهما واللفظ للبخاري.

عيد الفطر المبارك

وعن العيدية للزوجة والأولاد والأقارب، أكد أنّها ليست بدعة، وإنّما تتفق مع الشريعة الإسلامية ولا تختلف معها، وإن لم تكن موجودة في عهد النبي، وإنّما فيها جبر خاطر للزوجة لما فعلته من تعب فى شهر رمضان، وهذا يتفق مع ما علمنا إيّاه رسول الله، من إكرام النساء، في حديثه الشريف: «خيرُكم خيرُكم لِأَهْلِهِ، وأنا خيرُكم لِأهْلِي، ما أكرَمَ النساءَ إلَّا كريمٌ، ولَا أهانَهُنَّ إِلَّا لئيمٌ».

وأردف: «ننادي بإدخال السرور على الكبار والصغار في يوم العيد حتى يتحقق المعنى الحقيقى للفرح بالعيد».