بعد حصوله على رجل المباراة.. عدد العرضيات الناجحة لظهير الأهلي في لقاء زد

انتهى لقاء الأهلي وزد في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن بدوري الممتاز، بفوز الفريق الأحمر بهدفٍ دون رد، أحرزه المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي بتمريرة من المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 89، ليحتل النادي الأهلي المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

أعجب الجمهور بأداء اللاعب عمر كمال عبد الواحد، الظهير الأيمن للفريق، والحاصل على جائزة رجل مباراة الأهلي وزد بتقييم 8,0، بعدما نجح في صناعة 12 عرضية منها 5 صحيحة بمعدل 42%، كما صنع 4 فرص ومرر 8 تمريرات داخل الثلث الأخير من الملعب، وحاول المراوغة 8 مرات، ونجح في 6 منها بنسبة 75%، ولمس الكرة 94 لمسة، وحصل على خطأ واحد خلال أحداث اللقاء.

إحصائيات اللاعب عمر كمال عبد الواحد

ونجح اللاعب عمر كمال عبد الواحد خلال مباراة الأهلي وزد، في الدوري الممتاز المصري، من تشتيت الكرة 5 مرات، واستعادتها من الخصم 6، ودخل في 4 التحامات هوائية كسب 3 وخسر واحد، أما الالتحامات الأرضية فربح 9 من 11 التحام بنسبة 82%.

عمر كمال يتصدر تريند فيسبوك

تلك الإحصائيات التي جعلت الظهير الأيمن للنادي الأهلي عمر كمال عبد الواحد، يفوز بجائرة رجل مباراة الأهلي وزد، وسط حالة من الاحتفاء والإشادة من جمهور الفريق الأحمر، لدرجة أن اسمه أصبح رائجًا عبر موقع «فيسبوك».