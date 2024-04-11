رحلة الأحمر للتخلص من المركز الـ10.. طريقة مختلفة لمشاهدة مباراة الأهلي وزد بالدوري

دقائق قليلة تفصلنا عن مباراة الأهلي ونادي زد، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن في بطولة الدوري المصري الممتاز، المقرر انطلاقه في تمام الساعة 7 مساء اليوم الخميس على ستاد السلام، وتعد المباراة «البروفة» التي تسبق لقاء القمة بين المارد الأحمر ضد الزمالك، وفي التقرير التالي نتعرف على كيفية مشاهدة مباراة الأهلي وزد، بعيدًا عن الطريقة التقليدية.

يمكن متابعة مباراة الأهلي وزد في بطولة الدوري المصري، من خلال محطة أون سبورت FM والتي يمكن ضبطها عبر تردد 93.7، بالإضافة إلى إذاعة الشباب والرياضة FM عبر تردد 108، تلك الطريقة التي يمكن استخدامها عن طريق تشغيل الراديو في السيارة.

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي وزد

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي وزد في بطولة الدوري المصري الممتاز، عبر قناة أون تايم سبورت، على القمر الصناعي على نايل سات، ويمكن ضبطه من التردد 10853 الاستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6.

يذكر أن النادي الأهلي يحتل المركز العاشر في ترتيب مسابقة الدوري المصري، برصيد 18 نقطة من خلال المشاركة في 9 مباريات، حقق 5 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة واحدة، وسجل 22 هدفًا واستقبل 11، بينما يحتل نادي زد المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة، من خلال المشاركة في 16 مباراة، محققًا نفس عدد انتصارات الأهلي بـ 5 مباريات فوز، كما أنه تعادل 9 مباريات وخسر مرتين، ونجح نادي زد في تسجيل 20 هدفا واستقبل 1.

غيابات فريق الأهلي عن مباراة زد

مباراة الأهلي ونادي زد تشهد غياب عدد كبير من نجوم الفريق الأحمر، وهم حارس المرمى محمد الشناوي ونجم خط الوسط إمام عاشور وقلب الدفاع ياسر إبراهيم، بالإضافة إلى المالي أليو ديانج وجناح الفريق حسين الشحات والتونسي محمد الضاوي كريستو بسبب الإصابة.