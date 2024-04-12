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فرنسا تطالب رعاياها بعدم السفر إلى إيران وإسرائيل ولبنان وفلسطين

كتب:

هانى حسن
12:05 م | الجمعة 12 أبريل 2024
فرنسا

فرنسا

نصحت فرنسا رعاياها بعدم عن السفر إلى إيران وإسرائيل ولبنان وفلسطين، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

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بقلم هانى حسن