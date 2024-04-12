فرنسا تطالب رعاياها بعدم السفر إلى إيران وإسرائيل ولبنان وفلسطين كتب: هانى حسن 12:05 م | الجمعة 12 أبريل 2024 فرنسا نصحت فرنسا رعاياها بعدم عن السفر إلى إيران وإسرائيل ولبنان وفلسطين، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «الخارجية البريطانية» تطالب إسرائيل بالتحقيق في مقتل اثنين من رعاياها بغزة «القاهرة الإخبارية»: السفارة الأمريكية بموسكو حذرت رعاياها من هجوم وشيك لمتطرفين «القاهرة الإخبارية»: توقعات بدعوة عدة بلاد رعاياها إلى مغادرة لبنان روسيا تشكر مصر لمساعدتها على إجلاء رعاياها من غزة فرنسا إيران الأراضي الفلسطينية القاهرة الإخبارية الاحتلال بقلم هانى حسن