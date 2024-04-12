«لو ضاع قبل التسجيل».. ماذا يفعل المشتري عند فقدان عقد البيع؟

تعتبر عقود البيع من الأوراق العرفية الأكثر انتشارًا في إثبات الملكية للعقارات والمنقولات على حد سواء لأنها لا تحتاج إلا طرفي العقد وتوقيعهما أو بصمتهما في بعض الأحيان، ولكن كيف يتصرف المشتري حال ضياع عقد البيع، نشرح لكم من خلال خبير قانوني كيفية التصرف حال فقدان عقد البيع.

قال محمد سلامة عبد الشهيد المحامي، إنه قد يحدث أن يفقد المالك عقد البيع الخاص به دون أن يسجل هذا البيع أو يقيم دعوى صحة توقيع أو أن يأخذ توكيلا خاصا من البائع بالتصرف للنفس والغير، ففي هذه الحالة يمكن للمشتري أن يقوم ببعض التصرفات التي تكون سبباً في رجوع حقه.

محضر إثبات حالة

وأضاف «سلامة» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب على المالك التوجه مباشرة إلى قسم الشرطة ليحرر محضر إثبات حالة بسبب فقدان هذا العقد ويفضل أن يكون المحضر مصحوباً بصورة ضوئية من عقد البيع.

شهادة الشهود

واستكمل المحامي، أن المشتري له الحق أن يقيم دعوى أمام المحكمة المدنية المختصة يختصم فيها البائع بغرض إثبات أنه من وقع على عقد البيع المذكور، مشيراً إلى أن محكمة النقض ذكرت في أحكامها أنه يحق للمشتري إثبات هذا البيع بكافة الطرق والتي من أهمها شهادة الشهود والتي تقوم مقام العقد نظراً لأن صورة المحرر في ذاتها لا تكفي لإثبات البيع كونها صورة من محرر عرفي.