رسوم تسجيل عقد بيع عقار.. اعرف المستندات المطلوبة لضمان حقوقك

يرغب الكثيرون في معرفة رسوم تسجيل عقد بيع عقار في الشهر العقاري، إذ أنها أصبحت الضامن الأساسي والقانوني لحقوقهم، وذلك وفق البنود الخاصة بالقانون الجديد، الذي يضم الكثير من البنود التي تصب في صالح المواطنين ومساعدتهم على تسجيل ممتلكاتهم الخاصة وحمايتها بشكل قانوني ورسمي.

رسوم تسجيل عقد بيع عقار

وعن قيمة رسوم تسجيل عقد بيع عقار، كشف رئيس الشهر العقاري جمال ياقوت، في حوار سابق لـ«الوطن»، عن قيمة الرسوم وفقا للقانون الشهر العقاري الجديد، مؤكدا أنها لا تزيد على 4000 جنيه بحد أقصى، حيث نص قانون رقم 9 لسنة 2022 على رسوم التوثيق بالشهر العقاري، بحيث تبدأ من 500 جنيه كحد أدنى، موزعة كالتالي:

- 3900 جنيه رسوم تسجيل الشقق والعقارات في الشهر العقاري.

- 100 جنيه قيمة شراء نموذج التسجيل.

الأوراق المطلوبة لتوثيق عقود الملكية بالشهر العقار

وفي نفس السياق، تستعرض «الوطن»، كل المستندات المطلوبة لإتمام عملية توثيق عقود الملكية والإيجار في الشهر العقاري، وهي:

- عقد التمليك النهائي للعقار «الأصل».

- نسخ العقود الابتدائية والعرفية للأملاك، التي مر عليها 5 سنوات، وإثباتها من خلال فواتير المرافق «غاز، كهرباء، مياه».

- تقديم ما يثبت حيازة العقار او الوحدة السكانية او المنشأة التجارية، التي مر عليها أكثر من 15 من خلال دفع فواتير المرافق.

- خريطة رقمية للعقار من هيئة المساحة.

- صورة من عقد الإيجار بين المالك والمُستأجر.

- أصل بطاقة الرقم القومي للطرفين.

- حضور الطرفين المالك والمستأجر للشهر العقاري.

مواعيد عمل الشهر العقاري

تفتح مكاتب الشهر العقاري أبوابها لاستقبال المواطنين طوال أيام الأسبوع، من السبت للخميس، في تمام الساعة 9 صباحا حتى الـ4 عصرا، فيما عدا أيام الإجازات الرسمية للدولة.

خدمات الشهر العقاري

- إثبات المحررات في دفاتر الشهر العقاري.

- تصوير جميع المحررات التي يطلب شهرها.

- حفظ أصول المحررات المشهرة.

- منح جميع أنواع الشهادات العقارية.

- إعداد وتجهيز فهارس المحررات.

- منح صور من المحررات المشهرة ومن مرفقاتها.

- توثيق العقود المختلفة.

أهم خدمات الشهر العقاري للتوثيق على منصة مصر الرقمية أون لاين

تقدم منصة مصر الرقمية، كل الخدمات المتعلقة بالتوثيق فى الشهر العقاري، وتتضمن خدماتها التالي:

- استخراج صورة من عقد مشهر.

- استخراج صورة من كتاب دوري.

- استخراج صورة من منشور مالي.

- استخراج صورة من منشور فني.

- استخراج شهادة تصرفات عقارية.

- ترجمة عقد مشهر.

- سريان محرر مميكن.

- تحرير توكيل عام قضايا بنفسه.

- تحرير إقرار بالشطب بنفسه .

- تحرير إقرار بعدم وجود تعديلات للبيانات المساحية.

- تحرير إقرار رسمي بنفسه.

- تحرير إقرار تصحيح محرر موثق.

- تحرير توكيل عام رسمي.

- تحرير توكيل رسمي شامل.

- تحرير توكيل فى الأمور الزوجية.

- أكتب محررك.

- حجز ميعاد.

- خدمات معاملاتى المميكنة.

- الاستعلام عن كثافة فروع المكاتب المميكنة.

- توكيل عام قضايا.

- توكيل عام رسمي بصفة.

- توكيل رسمي شامل بنوك عام بصفة.

- توكيل فى الأمور الزوجية بصفة.

- إقرار بالشطب بصفة.

- إقرار تصحيح محرر موثق بصفة.

- إقرار رسمي بصفة.

خطوات حجز الخدمات اون لاين فى الشهر العقاري

1- تحميل تطبيق «أرغب في عمل توكيل» وهو تابع لوزارة العدل عن طريق Play Store.

2- إدخال الرقم القومي الخاص بك ونوع المحرر.

3- التطبيق يحتوي على قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة.

4- قم بتحديد أقرب فرع للشهر العقاري عن طريق نظام «GPS».

5- ثم حدد يوم وميعاد الحجز.

6- راجع البيانات.

7- اضغط على ايقونة تأكيد للبيانات المدخلة.

8-اضغط على ايقونة «موافق».

9- في حالة التاخير اوعدم الحضور في الموعد المحدد سيتم إلغاء الحجز.

أرقام هواتف لتقديم شكاوى الشهر العقاري ووزارة العدل

القاهرة: 01555887711.

الإسكندرية: 01555887722.

باقي المحافظات: 01555887733.