كيربي: التهديد الإيراني حقيقي وقابل للتنفيذ ونعتبره ذات مصداقية

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن التهديد الإيراني حقيقي وقابل للتنفيذ، كما أكد أن هذا التهديد ذات مصداقية.

وأضاف «كيربي»، في نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»: «نحن على علم بتهديدات إيران واحتمال مهاجمة إسرائيل، وسنضمن قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها».

وأكد أنه يجري تقييم وضع قواتها في المنطقة لضمان قدرتها على الدفاع عن أنفسهم، مشيرا إلى أن التهديد الإيراني موجه لإسرائيل، ولا يمكن الإفصاح عن معلومات الاستخبارات بشأن حجم وشكل هجوم طهران.