هل تلحق ألمانيا بكندا وتوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب حرب غزة؟

دعوة قضائية جديدة في ألمانيا لإلغاء جميع مبيعات الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومن المحتمل أن تضع المزيد من الضغوط على تل أبيب وسط تصاعد الغضب العالمي بشأن حجم الدمار في الحرب على غزة.

دعوى تطالب إلغاء جميع تراخيص الأسلحة بشكل عاجل

وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية فإن دعوى قضائية مرفوعة في المحاكم المحلية الألمانية تطلب من القضاة توجيه الحكومة بشكل عاجل لإلغاء جميع تراخيص الأسلحة لإسرائيل الصادرة منذ 7 أكتوبر.

يذكر أن ألمانيا هي ثاني أكبر مصدر للأسلحة إلى إسرائيل بعد الولايات المتحدة، وهي بالتأكيد مزود للأسلحة أكثر أهمية من المملكة المتحدة.

وجاء في بيان صادر عن أحد المتقاضين الرئيسيين، أنه من المعقول الاعتقاد بأن الحكومة الألمانية تنتهك معاهدة تجارة الأسلحة واتفاقيات جنيف والتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية - الاتفاقيات التي صدقت عليها ألمانيا.

كندا أصدرت قرارا بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

ومن المرجح أن يكون للدعوى القضائية، التي من المرجح أن يتم التعامل معها من خلال إجراءات مكتوبة، التأثير العملي الأكبر على البيع الألماني لأنواع كثيرة من الأسلحة.

وكانت كندا قد أصدرت قرارا بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل بسبب حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد واصابة أكثر 109 آلاف شهيد ومصاب في حصيلة غير نهائية.