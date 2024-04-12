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دراما المتحدة

«القاهرة الإخبارية»: إدارة بايدن ستساعد إسرائيل على اعتراض الصواريخ الإيرانية

كتب:

يارا أشرف
06:29 م | الجمعة 12 أبريل 2024
جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤول أمريكي، أن إدارة جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ستساعد إسرائيل على اعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

مشاورات إيرانية أمريكية لمواجهة تهديدات إيران

كما أضافت، أن الإدارة الأمريكية طلبت من إسرائيل تلقي تحديث مٌبكر وإجراء مٌشاورات قبل أي رد إسرائيلي على هجوم إيراني محتمل.

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بقلم يارا أشرف