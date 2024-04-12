«القاهرة الإخبارية»: إدارة بايدن ستساعد إسرائيل على اعتراض الصواريخ الإيرانية

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤول أمريكي، أن إدارة جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ستساعد إسرائيل على اعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

مشاورات إيرانية أمريكية لمواجهة تهديدات إيران

كما أضافت، أن الإدارة الأمريكية طلبت من إسرائيل تلقي تحديث مٌبكر وإجراء مٌشاورات قبل أي رد إسرائيلي على هجوم إيراني محتمل.