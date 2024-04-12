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«القاهرة الإخبارية»: روسيا تستدعي السفير الفرنسي بسبب «تعليقات غير مقبولة»

كتب:

هانى حسن وأحمد عادل موسى
02:44 م | الجمعة 12 أبريل 2024
روسيا

روسيا

أعلنت روسيا استدعاء سفير فرنسا في موسكو بسبب «تعليقات غير مقبولة»، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن روسيا استدعت السفير الفرنسي في موسكو، اليوم، للشكوى من تصريحات «غير مقبولة» لوزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورن.

وقال «سيجورن» يوم الاثنين الماضي، إن فرنسا ليس لديها مصلحة في التحدث إلى الكرملين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: «جرى إبلاغ السفير الفرنسي بالطابع غير المقبول لمثل هذه التصريحات التي لا علاقة لها بالواقع»، منددة بـ«عمل متعمد يهدف إلى تقويض إمكانية إجراء أي حوار بين البلدين».

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بقلم هانى حسن وأحمد عادل موسى