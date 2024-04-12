الحرب تشتعل.. أمريكا ترسل تعزيزات إلى الشرق الأوسط تحسبا لهجوم إيران على إسرائيل

أعلن مسؤولون أمريكيون أن واشنطن أرسلت تعزيزات إلى الشرق الأوسط بسبب التهديدات الإيرانية الأخيرة بشأن ضرب دولة الاحتلال الإسرائيلي ردًا على الهجوم الإسرائيلي السابق على السفارة الإيرانية في دمشق والتي أدت إلى مقتل مسؤول إيراني كبير، بحسب ما أعلنته قناة «القاهرة الإخبارية».

وكان رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال، تشارلز براون، قال إنّ الولايات المتحدة تعمل على منع اندلاع حرب موسعة، بالتزامن مع استعداد إسرائيل لاحتمالية شن إيران هجومًا مباشرًا على أراضيها.

البيت الأبيض: واشنطن نظرت لوضع قواتها بعد التصعيد الإيراني

كما أعلن البيت الأبيض في وقت سابق أن واشنطن نظرت لوضع قواتها بعد التصعيد الإيراني لإسرائيل، وفقًا لما نقلت شبكة «سي بي أس» الأمريكية.

وبحسب موقع «أكسيوس» تعتقد إسرائيل والولايات المتحدة أن الهجوم الإيراني سيشمل إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات بدون طيار هجومية من إيران إلى الأراضي الإسرائيلية.