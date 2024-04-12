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دراما المتحدة

الرئاسة الفلسطينية: على واشنطن إلزام إسرائيل بإيقاف جرائم الإبادة الجماعية

كتب:

يارا أشرف
07:03 م | الجمعة 12 أبريل 2024
جانب من الأحداث في غزة - صورة أرشيفية

جانب من الأحداث في غزة - صورة أرشيفية

أكدت الرئاسة الفلسطينية، أنه على واشنطن إلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف جرائمه التي انتهكت جميع المحرمات في القانون الدولي لا سيما قرار محكمة العدل الدولية.

وأضافت خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية» أن استمرار حرب الإبادة الجماعية في غزة والقتل والاعتقال بالضفة والقدس الشرقية يتطلب تدخلا دوليا عاجلا لا سيما من الإدارة الأمريكية.

وأشارت إلى أن اعتداءات المستوطنين نتيجة لاستمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته

وحذرت من خطورة استمرار جرائم المستوطنين بدعم وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

 

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بقلم يارا أشرف