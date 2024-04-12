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دراما المتحدة

ألمانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران

كتب:

يارا أشرف
10:46 م | الجمعة 12 أبريل 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

دعت ألمانيا مواطنيها إلى مغادرة إيران، وذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

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