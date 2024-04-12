ألمانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران كتب: يارا أشرف 10:46 م | الجمعة 12 أبريل 2024 صورة أرشيفية دعت ألمانيا مواطنيها إلى مغادرة إيران، وذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: ألمانيا تحذر مواطنيها من خطر تصاعد التوتر الإيراني الإسرائيلي هل تلحق ألمانيا بكندا وتوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب حرب غزة؟ «القاهرة الإخبارية»: ألمانيا تدعو إسرائيل وإيران إلى ضبط النفس تلاوة هادئة تريح القلب والعقل بصوت الشيخ أحمد راضي من ألمانيا (فيديو) ألمانيا إيران القاهرة الإخبارية بقلم يارا أشرف