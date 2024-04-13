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دراما المتحدة

وليد فواز: أداء عادل أدهم بفيلم «المجهول» جعلني أقبل دوري في «بين السطور»

كتب:

محمد عزالدين
12:32 ص | السبت 13 أبريل 2024
عادل أدهم

عادل أدهم

أكّد الفنان وليد فواز أن عادل أدهم تتويجًا لجيل من العظماء الذين تميزوا وبرعوا في أدوار الشر مثل محمود المليجي وزكي رستم وفريد شوقي، مردفا: «لا تستطيع أن تكره دور شر لعادل أدهم، فيتميز بخفة دم غير طبيعية».

عادل أدهم في فيلم «المجهول» 

وأضاف «فواز»، خلال استضافته ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن عادل أدهم يسخر طوال الوقت، ودوره بفيلم «المجهول» إخراج أشرف فهمي تحديدًا لم ينطق فيه كلمة، وهو ما دفعه ليقبل دوره في مسلسل «بين السطور».

وتابع: «تعلمنا من هؤلاء الأساتذة العظماء، هذا الجيل، معاييرك للاختيار والموافقة على هذا الدور وترفضه، وأنك تحب الفن بشكل حقيقي».

من جانبه أشاد الإعلامي يوسف الحسيني بالفنان وليد فواز، قائلا إن وليد فواز غنيًا عن التعريف، فهو نجم حقيقي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فلديه قدرات تمثيلية مهولة، واصفًا إياه بالموهبة الفذة.

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