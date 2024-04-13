إلهام شاهين تشيد بمسلسل الحشاشين: شكرا لدور الفن في تنوير العقول

أشادت الفنانة إلهام شاهين بمسلسل الحشاشين، وذلك بعدما انتهت من مشاهدة الحلقات الأخيرة، وهو المسلسل الذي عُرض ضمن الموسم الرمضاني 2024، وجسد بطولته النجم الكبير كريم عبد العزيز وإخراج بيتر ميمي.

إلهام شاهين تعلق على مسلسل الحشاشين

وقالت «شاهين» خلال تدوينة نشرتها عبر «إنستجرام»: «انتهيت الآن من مشاهدة الحلقة الأخيرة من المسلسل الأكثر من رائع الحشاشين، كل التحية لكل من شارك في هذا العمل المشرف، كريم عبد العزيز وصلت لحالة من النضج والعمق والتألق الفني لا يضاهيك فيها أحد».

وأضافت إلهام شاهين: «سيظل حسن الصباح علامة فارقة في تاريخ كريم عبد العزيز الفني برافو، والحقيقة مستوى التمثيل عمومًا لكل الفنانين عالي جدًا، أتمنى لو أحييهم اسم اسم، المخرج بيتر ميمي عامل شغل عظيم، الديكور والملابس والموسيقى والصورة والماكياج إبداع، وطبعا الكتابة هي الأساس، الكاتب عبد الرحيم كمال شكرًا جزيلا على رسالة هذا العمل الهام لتنوير العقول ومعرفة تاريخ الأفاقين المتاجرين بالدين ذوي القلوب الحجرية التي تخلو من أي إنسانية».

إلهام شاهين تشكر الشركة المتحدة

واختتمت: «أتمنى أن يشاهد الجمهور العربي في كل مكان هذا العمل بتركيز شديد لمعرفة التاريخ الأسود للإرهابي حسن الصباح، ومن هم على شاكلته أصحاب العقول المغيبة الذين لا يجرؤون على إعمال العقل، وشكرًا للشركة المتحدة على هذا الإنتاج الضخم و الهادف، شكرًا لدور الفن في تنوير العقول».