استشاري طب أسنان: التدخين من أهم أسباب أورام الوجه والفكين

قال الدكتور محمد سعدون، استشاري طب أسنان الأطفال، إن الأروام في مناطق الفم والفكين والوجه والبلعوم والمريء والرئة تحدث نتيجة العديد من العوامل، أبرزها التدخين والمشروبات الكحولية، فضلا عن محاولات الهروب من التدخين باستخدام طرق أسوأ منه مثل وضع أقراص أو لاصقات أو أكياس في الفك كبديل للتدخين.

الطعام الحار يعد أحد أسباب الإصابة بأورام الفم

وأضاف «سعدون»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومحمد عبده عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الطعام الحار «السبايسي» يعد أحد أسباب الإصابة بأورام الفم، مشيرا إلى أن تسوس الأسنان عندما يصل إلى منطقة العصب وينتج عنه خُراج مزمن ويُترك لفترات طويلة قد يساعد في تكوين أكياس من الأورام.

الأورام في منطقة الفكين والوجه

وأوضح أن الأورام في منطقة الفكين والوجه حتى لو كانت حميدة فهي مدمرة، إذ إنها تقتحم وتهاجم المكان المحيط بها وبالتالي ينتج عنها تشوهات كبيرة، مشددا على أهمية تنظيف الأسنان 3 مرات يوميا، الأولى بعد الفطار، والثانية في منتصف اليوم، والأخيرة قبل الخلود إلى النوم.