طبيب يحذر من السكريات والنشويات: تسبب تسوس الأسنان لدى الأطفال

قال الدكتور أحمد زيدان، أخصائي جراحة طب الأسنان، إنه يجب مراعاة الوجبات التي يجرى تقديمها للأطفال في المنزل، فهناك بعض الوجبات التي تسبب ضرر الأسنان، ويمكن أن تؤدى لزيادة الوزن نظرًا لعدم وجود حركة مستمرة من قبل الأطفال، مشيرًا إلى ضرورة تقليل السكريات في الوجبات التي تجهز للأطفال، مؤكدا أن الاطفال من هم أقل من 5 سنوات أكثر عرضة للإصابة بتسوس الأسنان، بسبب عدم استخدام الفرشاة بصورة مستمرة.

طبيب: بقايا السكريات والنشويات تظل عالقة بالأسنان

وأضاف «زيدان» لـ«الوطن»، أن سبب تعرض الأطفال لتسوس الأسنان لوجود بعض العوالق السكرية أو النشوية في الأسنان والتي تسبب تسوس الأسنان، موضحًا أن وجود السكريات والنشويات على الأسنان لا يسبب التسوس بل كثر استخدام الوجبات التي تحتوى عليها بنسبة عالية من السكريات تؤدي إلى الإصابة بتسوس الأسنان.

السكريات والنشويات تؤدي إلى فقدان الأسنان بشكل سريع

وأشار أخصائي طب الأسنان إلى أن السكريات والنشويات تعمل على إحداث تجويف في الأسنان، وهو ما يسمى بثقب الأسنان ويؤدى إلى تسوسها، ويحدث نتيجة تراكم السكريات على عظمة الأسنان وينتج حدوث بكتيريا وأحماض تسبب العديد من الأضرار على الأسنان، وإذا ترك التجويف دون علاج، يمكن أن ينتشر في طبقات أعمق من الأسنان، مما يتسبب في الألم وفقدان الأسنان بشكل سريع.

الصحة توضح أسباب التسوس وكيفية التخلص منها

تواصل وزارة الصحة والسكان تقديم خدماتها التوعوية عبر موقعها الرسمى على «فيس بوك»، إذ جرى نشر العديد من النصائح التي تساعد على تجنب الإصابة بالأمراض السائدة في المجتمع، أو تغير مفاهيم المواطنين حول بعض الأمراض المنتشرة لتصحيح بعض طرق العلاج او كيفية الوقاية منها، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان وفقا لرؤية مصر2030.

أسباب تسبب تسوس الأسنان لدى الاطفال

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن أسباب تسوس الأسنان عند الأطفال تكون بسبب الاستخدام المفرط للنشويات والسكريات، وحددت وزارة الصحة أسباب التسوس:

- تناول السكريات والنشويات بكثرة.

- سوء التغذية في فترات تكوين الأسنان.

- عدم استخدام فرشاة الأسنان والمعجون الذى يحتوى على الفلورايد بصورة مستمرة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن طرق الوقاية من تسوس الأسنان لدى الأطفال تتمثل في تنظيم الأسنان بصورة مستمرة ودائمة باستخدام الفرشاة .